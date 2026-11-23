November 2026 – Das haben sich die «Macher» des Börsengangs von Anthropic wohl anders vorgestellt. Pünktlich zum IPO des KI-Vorzeigeunternehmens schalteten die Börsen auf Rückwärtsgang. Weil Anleger sich zunehmend die Frage stellten, ob die Bewertungen der KI-Konzerne gerechtfertigt sind, kam es am Aktienmarkt im November zu einem Kursrutsch. Eine Frage, die wohl nicht ganz zur falschen Zeit kommt. Immerhin hat Anthropic mit einem Gesamterlös von über 100 Milliarden US-Dollar und einer Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar (zweitweise sogar über zwei Billionen US-Dollar am Tag der Erstnotiz) den grössten Börsengang der Geschichte hingelegt. Auch wenn man der KI grosses Potenzial zutrauen muss – die Künstliche Intelligenz ist ein Gamechanger und eine disruptive Technologie, keine Frage –, solche Bewertungen sind möglicherweise überzogen.

Korrekturen gehören zu einem Boom

Das ist die eine Seite, die andere, ein Boom endet in der Regel nicht mit Ansage. Dass Anthropic in dem Moment an der Börse erscheint, als diese einen Knick macht, ist Schicksal, aber kein Omen für die Zukunft. Dass Aktien nach rasanten Kurszuwächsen, so wie bei KI gesehen, mal Einbussen verzeichnen, ist schliesslich nicht neu. So etwas gab es schon früher, doch der Boom ging danach meist noch weiter oder startete erst so richtig. Beispiel gefällig? Gerne. Erinnern wir uns an die Korrektur der Internetaktien in den Jahren 2000 bis 2002. Ein kräftiger Rückgang, keine Frage, die etwa den Nasdaq 100 damals von über 4‘000 auf unter 1‘000 Punkte drückte. Das Wehklagen in der Berichterstattung war gross. Und danach? Naja, der Nasdaq 100 steht aktuell bei rund 26‘700 Punkten (Stand: 23.11.2026). Und auch wenn man den Zeitraum kürzer wählt, etwa das Jahr 2010 heranzieht, ergibt sich ein Plus von rund 166 Prozent seit dem Tief im Jahr 2002. Noch ein Beispiel? Der Nasdaq Biotechnology Index stand im Jahr 2000 bei rund 1‘500 Punkten. Dann kam ein kräftiger Rückgang, der Index halbierte sich innert kürzester Zeit – und man prophezeite das Aus für die Biotechnologie. Heute steht der Index bei ungefähr 7‘000 Zählern.

KI-Aktien – Korrekturen sind Kaufkurse

Und so könnte es nun auch bei der KI sein. Trotz aktueller, zum Teil erheblicher Kursverluste spricht vieles dafür, dass dies am Ende der Anfang einer neuen langfristigen Aufwärtsbewegung sein könnte. Denn die KI hat mit dem Internet und der Biotechnologie eins gemeinsam, es sind Zukunftsbranchen, die die Welt nachhaltig verändern werden. KI ist keine Mode, sondern eine neue disruptive Kraft, die die Welt durcheinanderwirbelt, so wie das einst das Internet und die Biotechnologie gemacht haben: neue Ansätze, neue Methoden, ein völlig neuer Blickwinkel.

Dafür spricht auch, dass die KI-Branche im Grunde erst am Anfang ihres Durchbruchs steht. Der nächste Schritt wird neben der breiten Anwendung der KI in nahezu allen wirtschaftlichen, privaten und öffentlichen Angelegenheiten die Verbindung mit dem Quantencomputing sein. Quantencomputer sind nicht nur leistungsstärker als normale Rechner, sie arbeiten anders, komplexer. Rechenvorgänge, die mit einem normalen Bit-Computer Jahrhunderte dauern würden, leisten Quantencomputer in wenigen Sekunden. Deswegen sagen Beobachter, dass die KI eigentlich erst in Verbindung mit dem Quantencomputer «intelligent» wird. Erste Quantencomputer gibt es, doch schon bald werden sie den normalen Bit-Computer auch zuhause ersetzen, Das ist dann die Stunde der KI.

Angesichts dieser Aussichten von einem Ende des KI-Booms zu sprechen, scheint da fast schon ein bisschen absurd, ganz gleich, was die kommenden Wochen und Monaten an der Börse bringen. Unter diesem Aspekt sind Kursrückgänge Kaufkurse, und nicht Verkaufskurse.

Auch bei KI-Aktien langfristig denken

Stellt sich das Problem des Timings. Wann ist die Korrektur beendet? Diese Frage lässt sich derzeit nicht beantworten. Kein noch so grosser Profi weiss, wann der Boden erreicht ist. Es bleibt einzig und allein die Möglichkeit, während der Korrektur sukzessive einzusteigen. Die ersten Kaufkurse mögen am Ende betrachtet zu hoch gewesen sein, aber mit Nachkäufen verbilligt sich der durchschnittliche Einstiegskurs. Und, denken Sie dabei langfristig. Haben Sie die Zukunft im Blick, und nicht den morgigen Handelstag. Dessen Verlauf kann ohnehin niemand vorhersagen.

BNP Paribas bietet Hebelprodukte auf eine Vielzahl von Unternehmen an, die dem KI-Sektor zugeordnet werden können: Neben den sogenannten Hyperscalern wie Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms, Microsoft und Nvidia unter anderem auch AMD, Broadcom, Intel, QUALCOMM, SK Hynix, TSMC und viele weitere.

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